AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp unter Druck - Skepsis vor Geschäftsbericht
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenige Tage vor der Vorstellung des Geschäftsberichts sind die Aktien von thyssenkrupp am Mittwoch nach einer skeptischen Analysteneinschätzung unter die Räder gekommen.
Die Papiere weiteten im Tagesverlauf ihre Verluste immer weiter aus und standen zuletzt als einer der schwächsten Werte im MDAX mit fast neun Prozent im Minus. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen der Aktie weiter fort, unter dem Strich pendelt das Papier jedoch seit Mitte Oktober bei Kursen um 9 Euro seitwärts.
Börsianer verwiesen zur Begründung der jüngsten Kursverluste auf einen Kommentar der US-Bank JPMorgan, die das Kursziel für die Thyssenkrupp-Aktie trotz guter Aussichten für die Branche senkte und in der europäischen "Stahl-Renaissance" eher auf Konkurrenten wie voestalpine, ArcelorMittal und SSAB setzt.
Öl ins Feuer goss womöglich auch ein Bericht der "Rheinischen Post", demzufolge der an Thyssenkrupp Steel interessierte indische Konzern Jindal keine Gewerkschaft im Unternehmen dulde und deswegen ein Deal schwierig werden könne.
Zudem verwiesen Börsianer auch ein Interview mit Stahl-Chefin Marie Jaroni in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in dem sie die Kosten für den Umbau auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Betrag bezifferte. Thyssenkrupp legt am kommenden Dienstag (9. Dezember) seine Bilanz für das Geschäftsjahr 2024/25 vor./tav/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen