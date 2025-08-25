DAX24.180 -0,4%ESt505.404 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.794 -0,1%Euro1,1644 +0,2%Öl67,73 -1,5%Gold3.372 +0,2%
AKTIEN IM FOKUS: BASF und Yara legen zu - Ammoniak-Projekt in USA beendet

26.08.25 12:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
47,87 EUR 0,72 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Yara International ASA
32,10 EUR 0,81 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von BASF und Yara (Yara International ASA) haben am Dienstag mit Kursgewinnen auf das angekündigte Ende eines gemeinsamen Projekts für blauen Ammoniak mit geringem CO2-Fußabdruck an der US-Golfküste reagiert.

BASF stiegen im DAX zuletzt um 0,9 Prozent auf 47,76 Euro zu. Yara legten in Oslo um 4,5 Prozent auf 388,80 norwegische Kronen zu. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass das Ziel, eine kohlenstoffarme Ammoniakproduktionsanlage mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung, allem Anschein nach nicht ausreichend Potenzial gehabt haben dürfte./ck/mis

