Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Profil
Aktie im Fokus

07.10.25 16:09 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Allianz hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 363,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
364,00 EUR 0,80 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 363,00 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 364,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 361,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 363,40 EUR. Bisher wurden heute 105.503 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 281,80 EUR. Dieser Wert wurde am 19.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,37 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 16,78 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 15,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 361,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 56,06 Prozent auf 44,50 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 27,87 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
