Allianz Aktie News: Allianz verteidigt Stellung am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 359,60 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Allianz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 359,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 360,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 359,40 EUR. Mit einem Wert von 360,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 16.496 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 380,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,76 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 19.11.2024 Kursverluste bis auf 281,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,64 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 365,00 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,17 Prozent auf 54,00 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2025 28,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie mit Underweight in neuer Analyse

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt