Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 361,20 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 361,20 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 361,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 360,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 175.134 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 5,29 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 281,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 21,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,89 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 365,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,61 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,54 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 54,00 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 42,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Allianz-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.02.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 28,12 EUR im Jahr 2025 aus.

