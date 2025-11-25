DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Alphabet C (ex Google) im Fokus

Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) reagiert am Dienstagabend positiv

25.11.25 20:23 Uhr
Alphabet C (ex Google) Aktie News: Alphabet C (ex Google) reagiert am Dienstagabend positiv

Die Aktie von Alphabet C (ex Google) zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Alphabet C (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 323,00 USD nach oben.

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 323,00 USD. In der Spitze gewann die Alphabet C (ex Google)-Aktie bis auf 328,67 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 327,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 9.572.661 Alphabet C (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 25.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 328,67 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet C (ex Google)-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Bei 142,69 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet C (ex Google)-Aktie 55,82 Prozent sinken.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,592 USD je Alphabet C (ex Google)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 277,50 USD an.

Alphabet C (ex Google) gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Alphabet C (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,21 Prozent auf 102,55 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 88,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,58 USD je Alphabet C (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen