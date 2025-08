Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 188,76 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 188,76 USD nach. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 188,44 USD. Mit einem Wert von 189,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.178.764 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (207,05 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 8,83 Prozent niedriger. Bei 140,53 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 25,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,516 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 212,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 96,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,64 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,92 USD in den Büchern stehen haben wird.

