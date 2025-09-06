Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagabend im Minusbereich

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 234,26 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 234,26 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 233,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 235,36 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.020.812 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (238,12 USD) erklomm das Papier am 08.09.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,65 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,537 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 231,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 84,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,95 USD je Aktie belaufen.

