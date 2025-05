Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 157,39 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 157,39 USD nach. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,16 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 158,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.919.306 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 23,98 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 10,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,494 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 200,67 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.04.2025. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,91 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 89,97 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,54 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

