Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 277,97 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 277,97 USD ab. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 277,24 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 282,28 USD. Bisher wurden heute 5.054.712 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Bei 291,90 USD erreichte der Titel am 12.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 49,44 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,556 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 292,20 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,12 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 102,55 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 88,25 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 10,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

