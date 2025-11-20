DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.256 -1,4%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,38 -0,4%Gold4.081 +0,1%
Alphabet A (ex Google) im Fokus

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend schwächer

20.11.25 20:23 Uhr

20.11.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,7 Prozent auf 290,78 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Alphabet A (ex Google)
254,00 EUR -0,90 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 290,78 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 290,74 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 304,35 USD. Zuletzt wechselten 12.465.931 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 20.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 306,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 140,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 51,67 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,557 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 292,20 USD.

Am 29.10.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,87 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,12 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 102,55 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 88,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 03.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 10,58 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie

Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

SEMrush-Aktie schießt dank Milliardendeal hoch: Adobe gibt Übernahme bekannt

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
30.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
27.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

