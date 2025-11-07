Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Amazon

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 241,13 USD ab.

Die Amazon-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 241,13 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 238,49 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 243,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.685.432 Amazon-Aktien.

Bei 258,59 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 276,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 180,17 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 158,88 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,07 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

