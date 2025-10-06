DAX24.365 -0,1%Est505.614 -0,7%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,10 +0,6%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1672 -0,5%Öl65,37 +1,6%Gold3.938 +1,3%
ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Redcare Pharmacy auf 'Buy' - Ziel 175 Euro

06.10.25 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
84,80 EUR 6,25 EUR 7,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) nach Quartals-Eckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen nahezu erfüllt, schrieb Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 08:38 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
10:06Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
09:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
08:31Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
18.09.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
mehr Analysen