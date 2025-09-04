ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT

