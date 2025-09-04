ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Continental AG
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:56
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|04.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|27.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.11.2024
|Continental Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen