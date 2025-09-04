DAX23.740 +0,6%ESt505.338 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,65 +1,5%Gold3.612 +0,7%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Continental auf 100 Euro - 'Overweight'

08.09.25 09:34 Uhr
Continental AG
73,58 EUR 0,30 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Continental von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl das vor der Abspaltung stehende Autozuliefergeschäft Aumovio als auch der verbleibende Conti-Teil böten attraktive Anlagestorys, schrieb Erwann Dagorne in seiner am Montag vorliegenden Analyse des "Wegs zu 100 Euro". Beide Bereiche hält er nämlich aktuell für deutlich unterbewertet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2025 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 02:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:56Continental OverweightBarclays Capital
04.09.2025Continental BuyUBS AG
04.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
03.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research

