DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2100 Euro

12.09.25 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.889,50 EUR 11,00 EUR 0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11:36Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
08:11Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
08.09.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
