Rheinmetall im Fokus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

02.10.25 09:29 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 1.973,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 1.973,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1.984,50 EUR. Bei 1.973,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 22.444 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 29.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 2.001,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2024 auf bis zu 463,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 76,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 11,38 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2.137,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,43 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 2,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 05.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 29,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Wer­bung

