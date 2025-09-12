DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.836 ±0,0%Nas22.306 +0,7%Bitcoin97.528 -0,9%Euro1,1767 +0,3%Öl67,47 +0,9%Gold3.682 +1,1%
ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 66 Euro

15.09.25 18:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
72,92 EUR 1,34 EUR 1,87%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Börsenprospekt für das Autozuliefergeschäft Aumovio, das als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll, untermauere seine Einschätzung des strukturellen Gegenwinds für die Branche, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem bestehe das Risiko, dass Aumovio im anhaltenden Streit mit BMW wegen Kosten für eine Rückrufaktion mehr zahlen müsse, als die bisherigen Rückstellungen vorsähen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:00 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

