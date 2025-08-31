Continental Aktie
Marktkap. 14,56 Mrd. EURKGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
93,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
72,56 €
|Abst. Kursziel*:
28,17%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
73,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
