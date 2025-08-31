DAX 23.762 +0,7%ESt50 5.351 +0,6%Top 10 Crypto 15,74 -0,4%Dow 45.469 +0,2%Nas 21.878 +0,8%Bitcoin 95.767 +0,9%Euro 1,1742 +0,2%Öl 66,04 +0,6%Gold 3.639 +1,5%
Continental Aktie

Marktkap. 14,56 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
WKN 543900

ISIN DE0005439004

JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

15:46 Uhr
Continental Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. In einem Gespräch mit Finanzvorstand Roland Welzbacher bei der Automobilausstellung IAA habe dieser ein Update zur Geschäftsdynamik gegeben, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach dürfte die Autozuliefersparte im dritten Quartal saisontypisch schwächer als im zweiten abschneiden. Im Reifengeschäft sehe es durchwachsen aus. Lichtblicke gebe es im sich schnell erholenden europäischen Nutzfahrzeugmarkt./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

