ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Vodafone auf 150 Pence - 'Buy'

22.01.26 10:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone (Vodafone Group) von 140 auf 150 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Telekomanbieters hätten zuletzt eine Art Renaissance erlebt, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Anhebung der Geschäftsziele und der Dividende durch die Briten habe er erst ein Jahr später erwartet./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

