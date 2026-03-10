ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
