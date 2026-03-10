DAX23.655 -1,3%Est505.782 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1900 -1,0%Nas22.826 +0,6%Bitcoin60.403 +0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl89,97 -1,6%Gold5.178 -0,2%
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2060 Euro

11.03.26 13:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.560,00 EUR -89,00 EUR -5,40%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

