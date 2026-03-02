ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent