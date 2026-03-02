DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,61 +36,5%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.262 -1,0%Euro1,1672 -0,1%Öl79,85 +2,3%Gold5.311 -0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

03.03.26 07:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
95,70 EUR -1,30 EUR -1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

