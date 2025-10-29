ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. In der Telefonkonferenz nach dem Nvidia-Deal sei es vor allem um die Chancen im Bereich Mobilfunknetze gegangen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagabend. Die Finnen gingen davon aus, dass das starke KI-Wachstum die Netzwerkarchitektur im Mobilfunkbereich verändere. Bei diesem Wandel wolle man eine Führungsrolle einnehmen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 22:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 00:15 / BST
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.2025
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.2025
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.10.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2025
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.2025
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.09.2025
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.2025
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
