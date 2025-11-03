ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Kion auf 71 Euro - 'Overweight'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 64 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten im Bereich Warenlagerautomatisierung trieben die Schätzungen weiter an, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seiner Zusammenfassung im Nachgang des dritten Quartals. Er stockte auch den Bewertungsmultiplikator etwas auf. Die Margen dürften mittelfristig steigen. Die Aktienbewertung hält Gupta weiter für attraktiv./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|08:01
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|08:01
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.02.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen