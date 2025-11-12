ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen ersten Kommentar dazu ab, dass der Industriekonzern seine Beteiligung an Siemens Healthineers auf 37 Prozent reduzieren will. Er sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, aber nur eine Kompromisslösung. Anleger könnten auf den Umfang der Abspaltung an die Aktionäre etwas enttäuscht reagieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens AG
Analysen zu Siemens AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:51
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.2025
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.2025
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.2025
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.10.2025
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21:51
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.2025
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.2025
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen