ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Bilfinger auf 98 Euro - 'Neutral'
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger (Bilfinger SE) nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Bilfinger SE
Analysen zu Bilfinger SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|15.08.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|Bilfinger SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:51
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|13.11.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|25.07.2025
|Bilfinger SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|06.06.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|15.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|03.05.2018
|Bilfinger SE Sell
|UBS AG
|16.11.2017
|Bilfinger SE Sell
|S&P Capital IQ
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen