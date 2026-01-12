ANALYSE-FLASH: UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
