DAX25.370 -0,1%Est506.013 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl64,73 +0,7%Gold4.586 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Symrise-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet Symrise-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

ANALYSE-FLASH: UBS senkt BMW auf 'Neutral' - Ziel 93 Euro

13.01.26 12:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
89,72 EUR -1,00 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet./rob/mis/zb

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BMW AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
11:51BMW NeutralUBS AG
12.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
09.01.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.01.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025BMW OutperformBernstein Research
09.12.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11:51BMW NeutralUBS AG
09.01.2026BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.01.2026BMW Sector PerformRBC Capital Markets
17.11.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
12.11.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.01.2026BMW UnderweightBarclays Capital
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BMW AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen