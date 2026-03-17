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NASDAQ 100-Performance im Fokus

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittwochnachmittag zurück

18.03.26 20:02 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittwochnachmittag zurück | finanzen.net

Der NASDAQ 100 notiert derzeit im Minus.

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NASDAQ 100
24.550,5 PKT -229,9 PKT -0,93%
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Am Mittwoch gibt der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,06 Prozent auf 24.518,67 Punkte nach. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 24.727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24.780,42 Punkten am Vortag.

Bei 24.514,94 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 24.763,58 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,517 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der NASDAQ 100 24.898,87 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.019,37 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 18.03.2025, den Stand von 19.483,36 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,73 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 24.289,23 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell lululemon athletica (+ 5,53 Prozent auf 168,07 USD), Constellation Energy (+ 4,32 Prozent auf 320,98 USD), Intel (+ 3,27 Prozent auf 45,50 USD), Datadog A (+ 3,03 Prozent auf 132,77 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,23 Prozent auf 200,68 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-5,31 Prozent auf 142,30 USD), Charter A (-5,00 Prozent auf 211,39 USD), Comcast (-4,40 Prozent auf 28,76 USD), Enphase Energy (-3,89 Prozent auf 42,96 USD) und PDD (-3,74 Prozent auf 100,47 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.627.030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,835 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,09 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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