Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer

S&P 500-Performance im Blick

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,12 Prozent auf 6.459,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50,091 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,171 Prozent schwächer bei 6.455,86 Punkten, nach 6.466,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.448,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.466,89 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.388,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 5.802,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.634,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 10,06 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Western Digital (+ 3,40 Prozent auf 79,59 USD), Seagate Technology (+ 3,36 Prozent auf 164,56 USD), Deckers Outdoor (+ 3,20 Prozent auf 112,59 USD), Wynn Resorts (+ 3,04 Prozent auf 117,79 USD) und APA (+ 3,00 Prozent auf 22,29 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CSX (-6,48 Prozent auf 32,34 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Moderna (-4,11 Prozent auf 26,01 USD), Eversource Energy (-3,88 Prozent auf 63,95 USD) und Organon Company (-3,61 Prozent auf 9,09 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.015.916 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,707 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net