DAX24.273 -0,4%ESt505.444 -0,8%Top 10 Crypto16,00 -3,0%Dow45.358 -0,6%Nas21.534 +0,2%Bitcoin96.577 -0,3%Euro1,1643 -0,7%Öl68,94 +1,7%Gold3.371 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street uneins -- DAX letztlich tiefer -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit, PUMA, DHL, Rüstungsaktien, NIO, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie dennoch schwächer, Alibaba profitiert PDD übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie dennoch schwächer, Alibaba profitiert
Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik Pharma im Umbruch: So kämpft die Novo Nordisk-Aktie mit wachsendem Wettbewerb und der US-Politik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
S&P 500-Performance im Blick

Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer

25.08.25 20:02 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer | finanzen.net

Wenig Veränderung ist heute in New York zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
18,38 EUR 0,61 EUR 3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CSX Corp.
28,62 EUR -1,12 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deckers Outdoor Corp.
96,30 EUR 6,34 EUR 7,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
69,83 EUR 0,56 EUR 0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eversource Energy
55,00 EUR -1,50 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,23 EUR -0,02 EUR -8,00%
Charts|News|Analysen
Moderna Inc
22,16 EUR -0,92 EUR -3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,72 EUR 3,96 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Organon & Company
7,78 EUR -0,24 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
141,62 EUR 6,24 EUR 4,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,23 EUR -0,09 EUR -27,86%
Charts|News|Analysen
Under Armour Inc.
4,30 EUR -0,10 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
67,89 EUR 3,77 EUR 5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wynn Resorts Ltd.
97,15 EUR -0,27 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.458,3 PKT -8,6 PKT -0,13%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,12 Prozent auf 6.459,16 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 50,091 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,171 Prozent schwächer bei 6.455,86 Punkten, nach 6.466,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.448,04 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.466,89 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 25.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.388,64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, mit 5.802,82 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.634,61 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 10,06 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.481,34 Punkten. Bei 4.835,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Western Digital (+ 3,40 Prozent auf 79,59 USD), Seagate Technology (+ 3,36 Prozent auf 164,56 USD), Deckers Outdoor (+ 3,20 Prozent auf 112,59 USD), Wynn Resorts (+ 3,04 Prozent auf 117,79 USD) und APA (+ 3,00 Prozent auf 22,29 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil CSX (-6,48 Prozent auf 32,34 USD), DexCom (-6,03 Prozent auf 77,30 USD), Moderna (-4,11 Prozent auf 26,01 USD), Eversource Energy (-3,88 Prozent auf 63,95 USD) und Organon Company (-3,61 Prozent auf 9,09 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18.015.916 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,707 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: APA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf APA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf APA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen