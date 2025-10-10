DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.259 -1,8%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.380 -2,8%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1608 +0,4%Öl62,72 -3,9%Gold4.006 +0,8%
Aktienentwicklung

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend leichter

10.10.25 20:25 Uhr

10.10.25 20:25 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend leichter

Die Aktie von Apple gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 247,60 USD ab.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,5 Prozent auf 247,60 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 247,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 255,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.026.731 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,04 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Mit einem Kursverlust von 31,66 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 246,17 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,37 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

