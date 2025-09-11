DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagabend höher

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 233,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
198,82 EUR 2,54 EUR 1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 233,48 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 234,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 229,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 8.497.659 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 260,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 11,40 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 27,52 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,80 USD je Apple-Aktie an.

Am 31.07.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent auf 94,04 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Trading Idee: Apple - Korrektur läuft

Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor

Hot Stocks heute: Überraschungstage an der Börse - Oracle, Erzeugerpreise, Apple

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple NeutralUBS AG
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple NeutralUBS AG
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
07.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
