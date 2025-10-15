Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittwochnachmittag ins Plus

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 249,95 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 249,95 USD nach oben. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,62 USD aus. Bei 249,38 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.324.493 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 4,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 169,22 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 47,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.

Am 31.07.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 85,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,38 USD fest.

