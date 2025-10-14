Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Apple im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 245,31 USD ab.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 245,31 USD abwärts. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 244,70 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,57 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.317.362 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 5,68 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Abschläge von 31,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 245,87 USD für die Apple-Aktie.

Apple gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,57 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Apple die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,38 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie fester: "F1" mit Brad Pitt im Dezember auf Apple TV

Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an