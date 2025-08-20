DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1606 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagabend nach

21.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 224,42 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 224,42 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 223,79 USD aus. Bei 226,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4.700.725 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,89 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 169,22 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 233,38 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,37 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

