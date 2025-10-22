DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.796 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1611 ±0,0%Öl62,85 +1,9%Gold4.039 -2,1%
Blick auf Apple-Kurs

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit roter Tendenz

22.10.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 260,34 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 260,34 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,07 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.499.872 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 265,29 USD. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 1,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,00 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 245,87 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,63 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

Apple-Aktie schießt auf Rekordhoch - Analysten positiv wegen iPhone-Absatz

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com

