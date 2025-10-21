DAX24.298 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.961 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
So bewegt sich Apple

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Dienstagnachmittag positiv

21.10.25 16:08 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 265,20 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
226,55 EUR 0,90 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 265,20 USD zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 265,25 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,95 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.983.644 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,25 USD. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 169,22 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 245,87 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,04 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 85,78 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,38 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com

mehr Analysen