Das erste Billionen-Dollar-Unternehmen aller Zeiten kam aus China und wurde regelrecht zermalmt

Angetrieben von starken iPhone-Geschäften und überraschend guten Quartalszahlen stieg der Aktienkurs auf etwas mehr als 207 Dollar, womit Apple als erstes US-Unternehmen einen dreizehnstelligen Börsenwert erreichen konnte. Doch das heißt nicht, dass es auch das erste Unternehmen der Welt war, welches diese Schwelle überschritten hat: Diesen Ruhm erntete schon vor über einem Jahrzehnt ein chinesischer Ölkonzern.

PetroChina: Erfolgreicher Börsengang

Am 05. November 2007 ging der Ölgigant PetroChina zusätzlich in Shanghai an die Börse, nachdem er bereits seit Jahren in Hongkong gelistet war. Dieser Schritt kam bei den Anlegern gut an: Der Aktienkurs hat sich zur Eröffnung an diesem Tag nahezu verdreifacht, wodurch die Marktkapitalisierung auf 1,1 Billionen US-Dollar kletterte.

Laut "Reuters" erreichte der Eröffnungskurs das 60-Fache dessen, was Analysten für 2007 als Ergebnis je Aktie prognostizierten. Das war deutlich mehr als der Branchendurchschnitt mit gerade einmmal dem Faktor 18.

PetroChina - Ein Strohfeuer

Doch konnten sich die Anleger über diesen Erfolg nur kurze Zeit freuen, denn schon bald darauf folgte der Absturz: Deutlich fallende Ölpreise und der Ausbruch der weltweiten Finanzkrise schickten die PetroChina-Aktie in den Keller.

Bis Ende 2008 ging der Börsenwert sogar auf weniger als 260 Milliarden US-Dollar zurück. "Bloomberg"-Angaben zufolge bedeutet dies sogar die größte Vernichtung von Aktionärsvermögen in der Geschichte. Bis heute ist es Chinas größtem Ölkonzern nicht gelungen, sich von diesem Einbruch zu erholen.

