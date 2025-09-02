DAX23.629 +0,6%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.232 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.540 +0,2%
AstraZeneca im Fokus

03.09.25 09:24 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

03.09.25 09:24 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 119,58 GBP.

Das Papier von AstraZeneca konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 119,58 GBP. Bei 119,94 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 119,76 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 22.213 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 133,38 GBP markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,54 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,74 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 24,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,46 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,43 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,72 GBP.

Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 10,82 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10,25 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

