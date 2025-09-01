AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Mittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,19 GBP abwärts.

Die AstraZeneca-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,19 GBP abwärts. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,66 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,30 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 117.515 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 127,80 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Mit einem Kursverlust von 20,35 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,72 GBP.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

