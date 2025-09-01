DAX23.746 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1730 +0,1%Öl66,78 +1,7%Gold3.617 +0,9%
Notierung im Blick

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Mittag

08.09.25 12:06 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca fällt am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,19 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
138,40 EUR -1,50 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AstraZeneca-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 120,19 GBP abwärts. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,66 GBP ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,30 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 117.515 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 127,80 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 5,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (95,74 GBP). Mit einem Kursverlust von 20,35 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,72 GBP.

AstraZeneca veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,98 GBP je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 10,82 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,25 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
12:11AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
04.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
01.08.2025AstraZeneca OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12:11AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
29.07.2025AstraZeneca HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

