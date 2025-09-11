AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagvormittag verlustreich

So bewegt sich AstraZeneca

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 119,28 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 119,28 GBP. In der Spitze büßte die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,00 GBP ein. Den London-Handel startete das Papier bei 119,30 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.727 AstraZeneca-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 124,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 13.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,24 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca-Aktie wird bei 138,72 GBP angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 06.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

AstraZeneca-Aktie gefragt: Umsatz klettert auf Rekordniveau