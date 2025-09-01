DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1848 -0,1%Öl68,23 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gewinnt am Nachmittag an Boden

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 113,68 GBP zu. Bei 113,98 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 113,38 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 254.160 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,56 GBP erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 7,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 15,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,24 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,46 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,72 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 GBP erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 10,82 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte AstraZeneca am 06.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie verliert: Konzern stoppt Ausbau in Cambridge

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu AstraZeneca PLC

DatumRatingAnalyst
13:46AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:26AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
11:36AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13:46AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:36AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025AstraZeneca BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.2025AstraZeneca OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025AstraZeneca BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
12:26AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
01.09.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
27.08.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025AstraZeneca HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
07.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG
05.11.2024AstraZeneca SellDeutsche Bank AG
05.11.2024AstraZeneca SellUBS AG

