AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Im London-Handel kam die AstraZeneca-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 125,22 GBP.

Mit einem Kurs von 125,22 GBP zeigte sich die AstraZeneca-Aktie im London-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die AstraZeneca-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,56 GBP an. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,02 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 125,30 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 27.282 Stück.

Bei einem Wert von 129,72 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 3,59 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,25 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 144,80 GBP aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 0,98 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 10,82 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,25 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2025 9,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

