AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca gibt am Mittag ab

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 118,52 GBP abwärts.
Um 11:48 Uhr rutschte die AstraZeneca-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 118,52 GBP ab. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 117,70 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,08 GBP. Bisher wurden via London 114.854 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 11,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 19,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,23 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,46 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 138,72 GBP.
Am 29.07.2025 lud AstraZeneca zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,82 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10,25 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.
