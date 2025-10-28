DAX24.314 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.708 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1660 +0,1%Öl64,29 -2,2%Gold3.959 -0,8%
Profil
Notierung im Fokus

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag

28.10.25 16:08 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca verteuert sich am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 126,20 GBP zu.

Die AstraZeneca-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 126,20 GBP. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 127,08 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 125,86 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 434.515 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,72 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 95,74 GBP. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 24,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,80 GBP für die AstraZeneca-Aktie.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,98 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

