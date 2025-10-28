DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
Aktienkurs aktuell

AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit stabiler Tendenz

28.10.25 09:22 Uhr
AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Vormittag mit stabiler Tendenz

28.10.25 09:22 Uhr



Werte in diesem Artikel
Aktien
AstraZeneca PLC
143,15 EUR -0,50 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 125,38 GBP. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,32 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 125,28 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 125,86 GBP. Bisher wurden via London 28.145 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,72 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 95,74 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 30,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,46 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je AstraZeneca-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 144,80 GBP je AstraZeneca-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat AstraZeneca die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 GBP gegenüber 0,98 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,25 Mrd. GBP generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,82 Mrd. GBP ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

