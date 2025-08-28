AstraZeneca Aktie News: STOXX 50 Aktie AstraZeneca am Freitagmittag mit stabiler Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 118,12 GBP an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Die AstraZeneca-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 118,12 GBP an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die AstraZeneca-Aktie sogar auf 118,58 GBP. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 117,86 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 118,58 GBP. Bisher wurden heute 85.797 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 133,38 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,92 Prozent. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 95,74 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 18,95 Prozent Luft nach unten.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,46 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,23 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 138,72 GBP.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,98 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,82 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,25 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,11 USD je AstraZeneca-Aktie.
