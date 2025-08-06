DAX24.083 +0,7%ESt505.299 +0,7%Top 10 Crypto15,61 +1,3%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.607 ±-0,0%Euro1,1679 +0,2%Öl66,82 -0,2%Gold3.375 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Zalando ZAL111 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Amazon 906866 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX steigt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
Hold für Allianz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse Hold für Allianz-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auftragsstau

Rheinmetall-Aktie sackt ab: Rheinmetall setzt mehr um - Marge dennoch tiefer

07.08.25 10:11 Uhr
Rheinmetall-Aktie sackt ab: Trotz Umsatzboom: Warum bei Rheinmetall die Marge sinkt | finanzen.net

Ein schleppender Auftragseingang hat Rheinmetall auf seinem rasanten Wachstumskurs mitten im Rüstungsboom etwas gebremst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.704,50 EUR -63,00 EUR -3,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat Deutschlands größter Rüstungskonzern außerdem die Erwartungen der Analysten verfehlt. Rheinmetall setzt auf eine bessere Entwicklung im zweiten Halbjahr und stellt auch weiterhin eine Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht. Die Aktie richt im XETRA-Handel als Schlusslicht im DAX nach ihrem Rekordlauf zeitweise um 3,87 Prozent auf 1.714,50 Euro ein.

Wer­bung

Die Auftragsvergabe in Deutschland laufe nach den Neuwahlen im Frühjahr erst verspätet an, teilte Rheinmetall am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dabei spielt die Bundeswehr für den Rüstungskonzern eine wichtige Rolle, im ersten Halbjahr machte Deutschland fast ein Drittel des Umsatzes aus. Zum Jahresauftakt machten sich zudem Vorzieheffekte bemerkbar. Im zweiten Quartal brach die sogenannte Nomination daraufhin um 77 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro ein. Diese Kennziffer umfasst neben dem klassischen Auftragseingang unter anderem das Volumen aus neu abgeschlossenen Rahmenverträgen mit militärischen Kunden.

Nun baut Rheinmetall-Chef Armin Papperger vor allem auf das vierte Quartal und rechnet dann mit deutlich mehr Bestellungen. "Unsere Auftragsbücher sind voll und werden sich in Zukunft weiter füllen", sagte Papperger laut Mitteilung. Mit 63,2 Milliarden Euro stieg der sogenannte Backlog, der neben dem Auftragsbestand zum Beispiel auch die erwarteten Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen mit militärischen Kunden beinhaltet, auf ein weiteres Rekordhoch.

Nachdem sich der Rheinmetall-Kurs allein seit Jahresbeginn fast verdreifacht hatte, nutzten die Anleger den Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen. Ein Händler sprach von "großen Vorschusslorbeeren" angesichts der Kurs-Rally von Februar bis Anfang Juni. Zuletzt hatte die Rheinmetall-Aktie schon auf hohem Niveau konsolidiert. Das Rekordhoch von Anfang Juni bei 1.944 Euro ist mittlerweile etwas außer Sichtweite geraten.

Wer­bung

Mit seinen Quartalszahlen verfehlte der Rüstungskonzern die Erwartungen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um fast neun Prozent auf 2,43 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis kletterte um gut zwei Prozent auf 276 Millionen Euro. Analysten hatten hier jeweils mehr auf dem Zettel. Die operative Ergebnismarge ging von 12,1 auf 11,3 Prozent zurück. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 131 Millionen Euro nach 62 Millionen ein Jahr zuvor. Jefferies-Expertin Chloe Lemarie sprach von alles in allem schwachen Zahlen.

Angesichts der Beschlüsse des Nato-Gipfels im Juni und der geplanten Aufrüstung in Europa rechnet Rheinmetall jedoch mit einer weiterhin starken Nachfrage. Bevor sich diese konkretisiert, hält der Dax-Konzern an seiner Jahresprognose fest. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr weiter zwischen 25 und 30 Prozent zulegen. Das würde einem Erlös von 12,2 bis 12,7 Milliarden Euro entsprechen. Die operative Ergebnismarge dürfte nach wie vor rund 15,5 Prozent erreichen.

Rheinmetall hat sich nach eigener Aussage bereits auf wieder anziehende Bestellungen im Restjahr vorbereitet und die Lagerbestände aufgestockt. Das trübte den freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) im zweiten Quartal erheblich, er sackte von plus 170 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf minus 911 Millionen ab.

dpa-AFX

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
10:16Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
22.07.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
08.07.2025Rheinmetall BuyUBS AG
04.07.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
29.04.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
26.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
04.03.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen