DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Blick auf BASF-Kurs

BASF Aktie News: BASF macht am Vormittag Boden gut

08.09.25 09:24 Uhr
BASF Aktie News: BASF macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von BASF zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Aktien
BASF
43,96 EUR -0,11 EUR -0,25%
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 44,13 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,25 EUR an. Mit einem Wert von 44,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 44.666 Stück.

Bei 55,06 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 19,85 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,25 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 11.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,11 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF

