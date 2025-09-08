BASF Aktie News: BASF gibt am Dienstagvormittag nach

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,11 EUR nach.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 44,11 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BASF-Aktie bis auf 44,10 EUR. Bei 44,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 60.439 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 55,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 37,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 47,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 11.07.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16,11 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,69 EUR fest.

