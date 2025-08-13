BASF Aktie News: BASF am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 45,89 EUR. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 46,11 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,49 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 703.021 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. 19,98 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 18,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 47,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BASF ebenfalls ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 15,77 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 16,11 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BASF am 22.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Investment-Tipp BASF-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für BASF-Aktie

DAX 40-Papier BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 5 Jahren eingebracht