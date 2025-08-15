DAX24.291 -0,3%ESt505.427 -0,4%Top 10 Crypto16,06 +0,3%Dow44.900 -0,1%Nas21.615 ±-0,0%Bitcoin98.931 -1,4%Euro1,1672 -0,4%Öl65,61 -0,8%Gold3.338 +0,1%
So bewegt sich BASF

BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit Kursplus

18.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BASF gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 46,35 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
46,32 EUR 0,32 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 46,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 46,44 EUR. Bei 45,83 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 681.305 BASF-Aktien.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 55,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 15,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,40 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 19,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,29 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 11.07.2025. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,48 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,11 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 2,71 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF

mehr Analysen